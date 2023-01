La Confédération européenne des syndicats s’inquiète d’un projet de règlement qui risque de fragiliser le droit de grève

Garantir "la libre circulation des marchandises, des services et des personnes", "le bon fonctionnement des chaînes d’approvisionnement" et éviter les pénuries de certains biens : c’est l’objet d’un projet de règlement européen proposé par la Commission européenne soumis à consultation au printemps 2022, et qui doit être présenté prochainement. Un texte susceptible de fragiliser le droit de grève, selon la Confédération européenne des syndicats. En effet, la Commission envisage "d’abroger un règlement existant […] qui protège explicitement le droit de grève", sans réintégrer ces mesures dans la nouvelle réglementation, relève la CES dans un communiqué du 13 septembre 2022. Aussi, dans une lettre adressée à l’exécutif européen, la confédération appelle à clarifier le projet de règlement afin de protéger explicitement le droit de grève. À ce jour, ce courrier est resté sans réponse.