De 1984 à 1990, les TUC (travaux d’utilité collective) étaient des emplois aidés destinés aux jeunes sans emploi recrutés sous le statut de stagiaire de la formation par des collectivités et associations pour répondre à des "besoins collectifs non satisfaits". Rattachés au statut de stagiaire de la formation professionnelle, ces emplois n’ont ouvert aucun droit à retraite. Dans la continuité de la mission Flash menée pour la commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale, Paul Christophe (Horizons) et Arthur Delaporte (Socialistes) ont déposé une proposition de loi pour permettre la prise en compte de certaines périodes de formation réalisées avant 2015.