La mobilité internationale des 18-30 ans a augmenté de 8 points en 2022 comparé à début 2020, vraisemblablement à cause du "report en 2021 des séjours annulés en 2020 en raison de la crise sanitaire", indique le baromètre de l’Injep sur la jeunesse publié le 6 janvier 2023. L’étude observe chaque année les "séjours à l’étranger d’au moins 15 jours (hors vacances)" d’un échantillon représentatif de cette classe d’âge. "Comme les années précédentes, en 2022, plus de la moitié (58 %) des séjours à l’étranger sont motivés par les études", et l’Europe "reste la destination privilégiée des jeunes".