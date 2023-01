La mission IGESR sur "les dispositifs scolaires et sportifs favorisant l’accès au sport de haut niveau et à la haute performance" appelle à un "changement de paradigme", dans son rapport de novembre 2022. Constatant que les aménagements actuels ont "atteint leurs limites", elle affirme que "la réussite dans le double cursus scolaire et sportif implique désormais que la scolarité et la formation s’organisent en s’adaptant aux contraintes sportives et non plus l’inverse". En outre, elle souligne l’importance d’un pilotage interministériel de cet enjeu.