Comment employeurs et salariés perçoivent-ils l’apprentissage et la montée en compétences au sein de l’entreprise ? Comment les salariés mettent-ils à profit les compétences acquises en formation ? Des questions qui font l’objet d’une étude (1) menée par le cabinet Hays, publiée en décembre 2022. Selon l’enquête, les salariés sont largement insatisfaits du soutien apporté par leur entreprise à leur formation. Quant aux employeurs, ils observent un désintérêt et un manque de volonté de la part de leurs employés quant à leur montée en compétences.