Contractualisation "peu utilisée", "relations descendantes" entre administration centrale et opérateurs, organisation "en silos"… Voici quelques-uns des constats formulés par l’IGESR dans un rapport sur les relations entre les administrations centrales, les services déconcentrés et les opérateurs du MENJS et du MESRI, publié le 5 janvier 2023. Elle déplore des "relations bilatérales peu stratégiques" et "une réorganisation territoriale qui n’est pas allée au bout de sa logique initiale". Elle préconise ainsi de "clarifier" les rôles des acteurs ou encore de "recentrer les dialogues stratégiques et de gestion et les contrats d’établissement sur leur caractère stratégique".