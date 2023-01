Pas de contrat de travail entre un chauffeur et une plateforme ne donnant pas de directives et sans pouvoir de sanction

Une cour d’appel ne peut retenir l’existence d’un contrat de travail entre un chauffeur de VTC et une plateforme si elle ne caractérise pas que cette dernière a adressé au chauffeur des directives sur les modalités d’exécution du travail, et qu’elle dispose du pouvoir d’en contrôler le respect et d’en sanctionner l’inobservation. C’est ce que rappelle la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt publié du 13 avril 2022. Elle censure un arrêt d’appel ayant requalifié la relation contractuelle entre un chauffeur de VTC et la société Voxtur en contrat de travail.