L’UPPA va organiser au printemps 2023 des assises de la vie étudiante. En amont, elle invite ses étudiants à répondre, avant le 20 janvier, à un questionnaire pour évaluer leurs attentes en matière de santé, culture, logement et restauration, lutte contre les discriminations, etc. L’université paloise a créé un bureau de la vie étudiante, doté de sept personnes, et va déployer des ambassadeurs vie étudiante sur ces cinq sites, parmi ces agents administratifs volontaires. En parallèle, existe aussi depuis 2021 un dispositif "UPPA solidarité", qui propose des actions ponctuelles pour améliorer la vie de campus et lutter contre la précarité : bons cadeaux, distribution de fruits et légumes frais, ateliers culinaires, intervention d’un kinésithérapeute sur la posturologie, escape game sur l’accès aux droits (avec la CPAM), session sur les VSS…