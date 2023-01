Le MESRI publie un guide pratique pour agir dans l’enseignement supérieur contre le racisme et antisémitisme

Le MESRI publie, le 15 avril 2019, le guide pratique "Racisme, antisémitisme : comment agir dans l’enseignement supérieur". Il s’inscrit dans le cadre de la présentation, par le Premier ministre, du plan national de lutte contre le racisme et l’antisémitisme (2018-2020), le 19 mars 2018. Ce plan, piloté par la DILCRAH , prévoit notamment de renforcer le réseau des référents racisme‑antisémitisme dans les établissements d’enseignement supérieur. Ce guide vise ainsi à les accompagner dans la prévention et le traitement des phénomènes racistes, antisémites et discriminatoires. À noter que l’ Unef a rendu publique ce jeudi une enquête réalisée entre mars et avril 2019 sur "Le racisme subi par les jeunes", à partir d’un questionnaire, auquel 5 827 étudiants ont répondu. Principal constat : 42,3 % des personnes non-blanches affirment avoir subi du racisme dans le cadre de leurs études.