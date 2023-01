Isabelle Longin est nommée à compter du 1er janvier 2023 déléguée régionale de la circonscription Paris-Normandie du CNRS. Cette délégation est issue de la fusion des délégations Paris Michel-Ange et Normandie (lire sur AEF info). Cette dernière représentait environ 600 agents répartis sur 33 unités de recherche et de services à Caen, à Rouen et au Havre. Isabelle Longin était depuis le 1er septembre 2021 la déléguée régionale de la circonscription Paris Michel-Ange (lire sur AEF info).