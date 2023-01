Deux mutuelles de la sécurité sociale, la MOS (Dijon) et la Mutcaf (Paris), constituent une UGM pour « gagner en efficacité »

Les conseils d'administration de la MOS (Mutuelle des organismes sociaux), située à Dijon, et de la Mutcaf (Mutuelle du personnel des organismes d'allocations familiales et assimilés), dont le siège est à Paris, vont constituer une UGM (Union de groupe mutualiste) d'ici au 30 juin 2012 afin notamment de mettre en commun leurs moyens de gestion et d'administration. Après l'approbation du principe par leurs conseils d'administration respectifs les 11 et 12 avril dernier, l'UGM devrait donc être contituée dans les mois à venir pour être opérationnelle le 1er janvier 2013, sous réserve de l'approbation de l' ACP . La MOC et la Mutcaf, qui représentent à elles deux quelque 16 000 adhérents (des personnels des organismes sociaux), entendent ainsi « contribuer à la pérennité des mutuelles professionnelles, assureurs du contrat Ucanss , et plus largement à celle de la mutualité en entreprise ». « Nous voulons faire passer l'idée que les mutuelles sont capables de gagner en efficacité et de réaliser des économies sur leurs frais de gestion », indique le président de la Mutcaf, Jacques Noel. Cette UGM aura par ailleurs vocation à accueillir d'autres mutuelles professionnelles qui en formuleront le souhait.