En juillet 2024, une nouvelle ligne fluviale reliera Juvisy-sur-Orge à Soisy-sur-Seine, via Ris-Orangis (Essonne), grâce à des navettes "100 % électriques et autonomes" proposées par Rivercat et Hyke. Lauréat de l’appel à projets "démonstrateurs de bateaux autonomes décarbonés" piloté par VNF, le projet doit permettre de "désengorger la circulation de voitures sur les routes et les ponts tout en favorisant l’usage de mobilités douces comme le vélo", expliquent les partenaires, qui l’ont présenté jeudi 5 janvier 2023. Cette ligne "préfigure" celle qui reliera le Centre Essonne à Paris.