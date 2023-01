Sur la période 2017-2021, l’absence de financement a concerné chaque année en moyenne 14 % des doctorants de l’université Grenoble Alpes, montrent les chercheurs Pierre Mercklé (laboratoire Pacte) et Pierre Bataille (laboratoire LaRAC) à partir des bases de données disponibles au Collège doctoral. Une étude scientifique publiée le 16 décembre 2022. Un phénomène qui touche davantage les SHS (et donc les femmes qui y sont plus nombreuses), les doctorants étrangers (originaires des pays d’Asie ou d’Afrique) et ceux dont le directeur ou la directrice de thèse a un nombre élevé de doctorants. Et qui s’accroît fortement au-delà de la troisième année de thèse dans toutes les disciplines. "Enfin, la situation familiale semble avoir ici une incidence propre : on retrouve plus souvent les doctorants en couple et/ou parents dans les parcours les plus marqués par la précarité", ajoutent les auteurs.