Devoir de vigilance : Danone assigné en justice sur la pollution plastique

Client Earth, Surfrider Foundation et Zero Waste France annoncent le 9 janvier 2023 assigner en justice Danone pour non-respect du devoir de vigilance en matière de pollution plastique. Le groupe, qui avait au préalable été mis en demeure fin septembre avec huit autres entreprises de l’agroalimentaire et de la distribution, "réfute fermement cette accusation". Il met en avant sa stratégie de recyclage, considérée comme "inadaptée sans trajectoire de déplastification" par les ONG, qui demandent également la cessation du préjudice écologique qui découle de ses activités.