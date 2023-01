Le Simacs, Syndicat interprofessionnel des métiers de l’accompagnement, du coaching et de la supervision, a désigné à la présidence de son nouveau conseil d’administration, le 12 décembre 2022, Dominique Vercoustre. Ancien DRH et aujourd’hui "coach de dirigeants", il est élu pour un mandat d’un an placé sous le signe de la défense et de la promotion des "métiers de l’accompagnement, auprès des acteurs publics et privés". Il succède à Gilles Dufour.