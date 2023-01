104,5 M€ pour l’ESRI : tel est le budget primitif 2023 voté par la commission permanente de la région Auvergne-Rhône-Alpes mi-décembre 2022. L’occasion pour Catherine Staron, vice-présidente déléguée à l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation, d’expliciter les nouveaux choix de la collectivité depuis l’élaboration du Sresri 2022-2028, dans un entretien à AEF info le 19 janvier 2023. Elle revient notamment sur la disparition des Comesup (contrats d’objectifs et de moyens pour l’enseignement supérieur) au profit d’appels à projets ciblés sur trois thématiques prioritaires : les partenariats public-privé en matière de recherche et d’innovation, le développement de nouvelles formations pour devenir "la 1re région de France des ingénieurs et techniciens", et le soutien aux sites de proximité, hors métropole, pour favoriser un égal accès à l’enseignement supérieur.