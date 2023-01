Voici une sélection d’informations RH en bref pour la semaine du 2 au 6 janvier 2023 :La France se situe au 5e rang des pays de l’Union européenne présentant les coûts horaires de la main-d’œuvre les plus élevés ;Le salaire et le manque de perspectives d’évolution, principaux facteurs de mobilité professionnelle pour les seniors ;Les trois quarts des dirigeants anticipent des difficultés de recrutement en 2023 ;Swile et le groupe BPCE s’associent pour créer un groupe spécialisé dans les avantages salariés ;Les entreprises du cuir de Nouvelle-Aquitaine veulent attirer et former les talents…