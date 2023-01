"Nous vous demandons très solennellement" de "limiter le recours" aux procédures d’examen des textes en urgence par le CNEN, écrivent l’AMF, Départements de France et Régions de France, dans un courrier adressé à la première ministre Élisabeth Borne, mardi 3 janvier 2023. Rendre un avis en quelques jours seulement "restreint fortement la capacité des membres élus du CNEN à expertiser les projets de norme de façon satisfaisante", ce qui nuit in fine à leur "qualité juridique", mettent en avant les élus locaux. En outre, le caractère d’urgence, de plus en plus invoqué par le gouvernement, "se vérifie souvent assez peu". Mi-décembre, le CNEN a été saisi de onze textes en urgence ou extrême urgence, sur 22 projets (lire sur AEF info). Face à ces dysfonctionnements, les collectivités locales demandent au secrétariat général du gouvernement de mieux réguler le calendrier d’examen des projets de norme.