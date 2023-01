93 % des demandes d’autorisation d'urbanisme "instruites sept jours avant la date limite d’instruction" en 2016 (RAP)

Le rapport annuel de performances 2016 relatif à l’exécution du programme 135 "Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat", indique la consommation l’an passé de près de 850 millions d’euros en autorisations d’engagement. Annexé au projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes, et présenté en Conseil des ministres le 22 juin 2017, le document budgétaire souligne entre autres que les services instructeurs de l’État maintiennent "un haut niveau de qualité de service", avec 93 % des demandes d’autorisation "instruites sept jours avant la date limite d’instruction".