En 2022, la région Hauts-de-France a subventionné à hauteur de 4,5 millions d’euros les communes de moins de 20 000 habitants souhaitant s’équiper en caméras de vidéosurveillance dans l’espace public, fait-elle savoir, jeudi 5 janvier 2023. "233 communes vont bénéficier de cette aide", indiquait Christophe Coulon, vice-président (LR) chargé de la ruralité et de la sécurité au conseil régional, à France 3 Hauts-de-France, en novembre. "Il y a eu une demande assez forte" de la part des maires, soulignait-il. Cette démarche, initiée en 2022, s’inscrit "dans la continuité" du dispositif de soutien au déploiement d’équipements de vidéosurveillance aux abords des gares et lycées lancé en 2016. "Nous avons déjà, avec l’accord d’établissements et de la SNCF, équipé 80 des 270 lycées de la région et une centaine de gares ou haltes sur 400, dans la région", précisait Christophe Coulon à France 3.