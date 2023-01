Malgré "les efforts" faits "depuis des années", l’AP-HM reste déficitaire, atteignant à fin 2020 un déficit structurel cumulé de 550 M€, relève la CRC Paca dans un rapport consacré aux exercices 2016 et suivants du CHRU marseillais, publié le 20 décembre 2022. Cette situation financière remet "fortement" en question la capacité de l’établissement à mener à bien son projet de modernisation, en dépit des engagements financiers pris par l’État et les collectivités. L’AP-HM souffre aussi de la concurrence d’un secteur privé "pléthorique" et d’un absentéisme "très élevé" de son personnel soignant.