Crédit mutuel alliance fédérale a dévoilé, ce 5 janvier, un dispositif destiné à financer des projets à impact environnemental et social. La banque mutualiste va attribuer 15 % de ses résultats (soit 500 M€ sur la base des résultats de 2021) à un "dividende sociétal" conçu "pour construire un monde durable et plus juste". Cette enveloppe sera répartie entre un fonds à impact dépourvu d’objectif de performance financière, le déploiement de pratiques inclusives pour les clients les plus modestes et du mécénat. De son côté, la Maif a décidé d’allouer 10 % de son résultat annuel à la planète, soit 10 M€.