Les frais de publication pour ouvrir des articles en libre accès dans des revues sur abonnement ont triplé entre 2013 et 2020, et auront coûté 144 M€ aux institutions d’ESR françaises dont 30,1 M€ pour la seule année 2020. C’est la conclusion d’une étude (1) publiée en janvier 2023 qui dresse un panorama précis de ce que représentent les APC pour les institutions françaises d’ESR et les publications scientifiques plus généralement. Si la tendance constatée se poursuit, en 2030 les APC devraient représenter 50,6 M€ et les abonnements 97,5 M€.