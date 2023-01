L’académie de Lyon veut harmoniser la prise en compte des élèves Segpa et UPE2A dans le calcul des effectifs

Dans un communiqué du 10 septembre 2019, l’académie de Lyon annonce la mise en place d’un groupe de travail pour harmoniser la prise en compte des élèves Segpa et UPE2A dans le calcul des effectifs au collège. Cette décision fait suite à la grève de rentrée du collège REP + Barbusse à Vaulx-en-Velin, liée aux sureffectifs dans les classes (lire sur AEF info). Selon un représentant du personnel interrogé par AEF info, les dépassements de seuil étaient justement dus à la non prise en compte des élèves Segpa et UPE2A. Suite à une rencontre au rectorat le 10 septembre, l’académie a également créé un groupe sur la répartition des nouvelles affectations d’élèves sur le secteur de Vaulx-en-Velin, tandis que les corps d’inspection et les équipes du collège Barbusse devront travailler à une organisation pédagogique "permettant d’améliorer la qualité de l’inclusion des élèves de Segpa".