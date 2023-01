Alors que la question du zéro artificialisation nette devient de plus en plus prégnante pour les aménageurs, Guillaume Terraillot, directeur général adjoint en charge du pôle stratégie et ressources de l’EPF Île-de-France, revient pour AEF info sur la stratégie environnementale mise en place par l’établissement il y a un an et demi, sur les résultats obtenus et sur les réflexions encore en cours. Le programme pluriannuel d’intervention 2021-2025 de l’Epfif vise à réduire l’artificialisation, à développer la biodiversité et la nature en ville et à diminuer l’empreinte carbone et la quantité de déchets générés par les opérations réalisées sur des fonciers portés par l’EPF, à travers une série d’indicateurs dûment contrôlés. Un changement logique de pratiques pour l’établissement et les aménageurs, qui est, aujourd’hui, bien accepté, estime Guillaume Terraillot.