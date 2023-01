Lancé officiellement à l’occasion d’une réunion avec les acteurs du bâtiment, le projet Cible, porté par le CSTB en partenariat avec l’Alliance HQE-GBC et le collectif Effinergie, avec le soutien de la DHUP et le financement de l’Ademe, vise à co-construire un nouvel outil numérique de simulation pour l’éco-conception des bâtiments. Plus que créer un outil opérationnel à proprement dit, les partenaires ont pour ambition d’aboutir, au terme des deux ans du projet, à un "cahier des prescriptions", élaboré de manière collaborative.