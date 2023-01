La tête de réseau dans l’affaire de pots-de-vin aux admissions ayant touché plusieurs universités américaines, William Rick Singer, a été condamnée à trois ans et demi de prison par la cour fédérale de Boston, le 4 janvier 2023. Il s’agit de "la plus longue peine dans cette affaire qui a secoué le système d’enseignement supérieur américain", rapporte CNN. L’homme d’affaires américain était au cœur d’une fraude impliquant des parents qui ont payé d’importantes sommes d’argent pour faire entrer leurs enfants dans des universités prestigieuses, comme Yale, Georgetown, Stanford, USC, Texas, UCLA et Wake Forest.