Régis Bordet, président de l’université de Lille, et Antoine Petit, PDG du CNRS, ont inauguré, mercredi 4 janvier 2023, le "tout premier spectromètre RMN 1 200 MHz" de France - et le septième dans le monde - sur le campus de la Cité scientifique à Villeneuve-d’Ascq (Nord). Au-delà des chercheurs lillois, cet équipement sera ouvert aux scientifiques du monde entier, via des appels à projets publiés par l’infrastructure de recherche Infranalytics (coordonnée par le CNRS). Ce spectromètre de résonance magnétique nucléaire devrait faire progresser la recherche dans de multiples domaines : énergie, santé, environnement… L’acquisition de cet outil figurait dans le CPER 2015-2020, ainsi que la construction d’un bâtiment dédié. L’opération a coûté 15 M€, financés par l’université de Lille, le CNRS, l’État, le Feder, la région Hauts-de-France, la métropole de Lille et le département du Nord.