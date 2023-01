Le ministre délégué à la Ville et au Logement, Olivier Klein, a visité le 4 janvier 2023 un prototype de "Toits temporaires urbains", le groupement constitué par la Banque des territoires, SNCF immobilier, le département de la Seine-Saint-Denis, ICF Habitat et Selvea. Les porteurs du projet espèrent, à terme, massifier ces bâtiments mobiles et modulables pour apporter une nouvelle offre d'hébergement d'urgence et accélérer la rénovation urbaine sur des fonciers mis à disposition de façon temporaire.