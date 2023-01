MENJ. Trois avis (textes n° 46, 47 et 48) de vacance d’un emploi d’expert de haut niveau, relevant du groupe 2, aux ministères de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques. Les titulaires de ces emplois seront placés auprès de la cheffe de la mission de la politique de l’encadrement supérieur, mission rattachée à la direction de l’encadrement....