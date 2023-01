Sécurité routière. Un arrêté du 28 décembre 2022 prévoit une prorogation possible d’un an au maximum du mandat du comité des experts placé auprès du Conseil national de la sécurité routière et du délégué interministériel à la sécurité routière, fixé initialement à trois ans.Mesures nominatives Anssi. Vincent Strubel, ingénieur général des mines, est nommé directeur général de l’Anssi (lire sur AEF info). Il succède à Guillaume Poupard. Osiic....