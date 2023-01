À la demande de Thibaut Guilluy, haut-commissaire à l’Emploi chargé de la mission de préfiguration de France Travail parle gouvernement, le think tank Néos a rédigé un rapport sur ce que devrait être un "service public de l’emploi idéal" du point de vue des responsables d’entreprise acteurs de la sphère RH. Une meilleure anticipation des évolutions des emplois et compétences, un dialogue plus soutenu avec les entreprises, des conseillers à dominante "entreprise" davantage spécialisés ou encore des services digitaux "agiles", voilà quelques-uns des sept leviers proposés dans ce document.