La Dihal indique à AEF info avoir dénombré trois fois plus de contentieux en matière d’hébergement devant le Conseil d’État au mois de décembre 2022 qu’entre janvier et novembre de la même année. Et cinq fois plus que lors de l’hiver 2021. Des familles à la rue, soutenues par des associations, ont déposé des référés liberté au tribunal administratif de Paris. Parmi les affaires jugées, celles qui ont obtenu gain de cause en première instance ont souvent perdu devant le Conseil d’État, qui a tenu compte de la saturation du parc d’hébergement malgré les places ouvertes récemment, et considéré que ces familles étaient moins prioritaires que d’autres. Pour autant, la Dihal assure que les ordonnances du Conseil d’État n’ont "aucune conséquence pour les personnes concernées", qui ont toutes été hébergées.