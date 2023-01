Le Snarp (Syndicat national des agents de recherches privées) a proposé au ministère de l’Intérieur, mardi 3 janvier 2023, "la collaboration de l’ensemble de la profession pour lutter plus efficacement contre les dérives sectaires", dans le cadre des assises prévues en mars prochain. L’organisation, qui se présente comme le "syndicat historique et majoritaire des détectives privés", met en avant son "expertise", acquise lors d’enquêtes menées à la demande généralement de proches, indique à AEF info Maël Jan, trésorier du Snarp et lui-même spécialisé dans le domaine des dérives sectaires.