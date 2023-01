Faire émerger davantage de start-up issues de la recherche : c’est l’objectif du gouvernement qui annonce les résultats de l’AAP "maturation-prématuration", lundi 9 janvier 2023, lors d’un déplacement en Lorraine de Sylvie Retailleau, ministre de l’ESR, et de Roland Lescure, ministre délégué à l’Industrie. L’État va allouer 275 M€ à 17 consortiums pour "financer les phases de maturation et de prématuration des résultats issus des SNA de France 2030". Après un retour d’expérience de l’action des Satt, le gouvernement veut "franchir une étape" sur le transfert et dévoile plusieurs dispositifs.