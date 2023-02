Alors que l’EM Normandie vient d’ouvrir un campus à Dubaï et que d’autres institutions songeraient à s’y installer, les Émirats arabes unis apparaissent comme une destination prometteuse pour le marché de la formation. Si les établissements anglo-saxons règnent en maîtres sur Dubaï, leurs homologues français, déjà présents à Abu Dhabi, souhaitent aussi se faire une place dans cette ville prospère, qui abrite 3 millions d’habitants. L’ESCP Business school, l’université Paris-Panthéon-Assas et l’Esmod y sont déjà présentes et entendent continuer de s’y développer, en misant notamment sur la formation continue. Mais derrière l’image soignée de Dubaï, qui s’érige en "ville du futur", la venue d’établissements d’enseignement supérieur interroge sur la liberté académique ou encore sur la transition écologique. Ce "nouvel eldorado" est-il compatible avec les valeurs affichées dans l’Hexagone ?