Élisabeth Borne reçoit ces mardi 3 et mercredi 4 janvier 2023 les représentants des organisations syndicales et patronales, avant de présenter le projet de réforme des retraites le 10 janvier. Si la CFTC, reçue en premier ce jour, salue des avancées en matière de minimum de pension, de pénibilité ou d’emploi des seniors, elle regrette que l’exécutif reste "bloqué" sur le "totem" du report de l’âge légal en retraite, et promet de se mobiliser contre la réforme avec un mois de janvier "chaud".