Peut-on envisager de rationaliser les administrations pour dégager des économies budgétaires ? C’est en tout cas la thématique de l’une des six missions d’information que la commission des Finances de l’Assemblée nationale a décidé de créer en décembre 2022 et sur laquelle vont prochainement se pencher douze députés. Le format retenu par la commission reste un binôme de deux rapporteurs : le député Renaissance de l’Essonne Robin Reda, ancien soutien de Valérie Pécresse, et Véronique Louwagie pour Les Républicains (Orne). Après un travail approfondi de la part des douze députés, dont le calendrier n’est pas encore connu, la mission donnera lieu à la présentation d’un rapport d’information devant les membres de la commission.