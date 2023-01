Un arrêté du 2 janvier 2023 du ministre de l'Intérieur et de la ministre chargée des Collectivités territoriales détermine la répartition des 20 sièges du collège syndical au CSFPT. Elle découle des élections professionnelles du 8 décembre 2022 (lire sur AEF info). Peu de changements par rapport à 2018 hormis l’arrivée de la FSU et la perte d’un siège pour la FA-FP. La fédération CGT des services publics obtient ainsi sept sièges, la fédération Interco-CFDT, cinq sièges, la fédération des personnels des services publics et de santé FO quatre sièges, l’Unsa territoriaux deux sièges, la FA FPT un siège et la FSU territoriale un siège. Cette dernière fait ainsi son entrée dans l’instance de concertation de la fonction publique territoriale, et remplace Sud CT.