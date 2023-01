Il avait été annoncé dès décembre 2022 par le ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire Marc Fesneau : le projet d’arrêté permettant une troisième année de dérogation à l’interdiction des néonicotinoïdes pour la culture des betteraves vient d’être mis en consultation publique du 3 au 24 janvier 2023. Générations futures estime que "rien ne justifie" cette dérogation, évoquant une "pression virale" moindre qu’en 2020 et 2021. L’association de défense de l’environnement demande aux ministères de l’Agriculture et de la Transition écologique d’y renoncer.