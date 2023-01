"Pas opposé à une réforme, mais en l’état, c’est non" : voici comment résumer la position des syndicats de police, auditionnés par la mission d’information de l’Assemblée nationale sur la réforme de police, mardi 3 janvier 2023. Devant les corapporteurs Marie Guévenoux (Renaissance, Essonne) et Ugo Bernalicis (LFI, Nord), les représentants syndicaux font bloc, face à une réforme qu’ils jugent "pas aboutie" et qui ne réglera pas "les problèmes de contentieux de masse".