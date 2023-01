Assurance chômage : la formule de calcul du différé d’indemnisation spécifique a évolué le 1er janvier 2020

Le différé spécifique repousse le début de l’indemnisation par le régime d’assurance chômage en convertissant les indemnités supra légales en nombre de jours de report. En pratique, ce différé est égal à la "totalité des indemnités ou sommes inhérentes à la rupture du contrat de travail, réduite de la somme des indemnités légales et obligatoires dont le taux et les modalités de calcul résultent directement d’une disposition législative et des indemnités allouées par le juge" divisée par un chiffre indexé sur l’évolution du PASS . Ce dernier ayant évolué cette nouvelle année, une circulaire de l’Unédic datée du 15 janvier 2020 indique que le diviseur est passé de 94,4 à 95,8 depuis le 1er janvier. La durée maximale du différé spécifique demeure à 150 jours et à 75 jours pour les licenciements liés à un motif économique.