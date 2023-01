Les bacheliers technologiques et professionnels représentent 46 % des bacheliers diplômés chaque année. Or les bacheliers professionnels sont de plus en plus nombreux à poursuivre leurs études et une réforme se prépare. Parallèlement, la voie technologique au lycée a peu évolué, n’est pas très attractive et compte 50 % de ses élèves en série STMG, alors que dans le supérieur les IUT doivent accueillir 50 % de bacheliers techno. C’est dans ce contexte, après une réforme du lycée et du bac général, qu’AEF info organise la 13e édition des Rendez-vous de l’éducation le 6 janvier prochain dans le cadre du Salon Postbac, à la Grande Halle de la Villette à Paris. Une matinée de débat pour les professionnels de la formation et de l’orientation -3/+3, avec notamment la ministre déléguée Carole Grandjean. Voici le programme détaillé de cet évènement AEF info auquel vous pouvez vous inscrire ici.