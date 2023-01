Le déploiement, "même expérimental", de caméras augmentées, "est un tournant qui va contribuer à définir le rôle qui sera confié dans notre société à ces technologies, et plus généralement à l’IA", estime la Cnil dans un avis publié mercredi 4 janvier 2023. Prévue par le projet de loi relatif aux JOP 2024, l’expérimentation de tels dispositifs "ne saurait en aucun cas préjuger d’une éventuelle pérennisation", souligne-t-elle. Elle souhaite la mise en place d’un protocole d’évaluation "permettant de mesurer de façon rigoureuse, contradictoire et pluridisciplinaire" l’apport de ces technologies.