Deux importants décrets relatifs à l'activité de télésurveillance médicale sont parus le 31 décembre 2022 au Journal officiel. Le premier est consacré à la prise en charge et au remboursement des activités de télésurveillance médicale et il est pris en application de l'article 36 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Le second a trait au contenu de la déclaration des activités de télésurveillance aux agences régionales de santé ; il est pris pour application des articles 36 et 58 de cette même loi.