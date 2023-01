Cursus et Insertion : au JO des 4 et 5 janvier 2023 et au BO du 5 janvier

Au JO des 4 et 5 janvier CONCOURS D’ÉLÈVES INGÉNIEURS. Publication d’un avis au sujet d’un concours interne pour le recrutement des élèves ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire ouvert au titre de la session 2023. BTS. Publication d’un arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur "travaux publics". Un arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2020...