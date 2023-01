La revue de presse du mercredi 4 janvier 2023 en développement durable

Climat "Elles ont cru qu’elles étaient au printemps" : les abeilles et les plantations perturbées par le redoux (tf1info.fr). Depuis plusieurs jours, les records de chaleur se multiplient partout en France. Il faisait encore 19 °C à Marseille, 17 C à Strasbourg ce lundi, des températures dignes du printemps. Une météo qui inquiète les agriculteurs. Réchauffement climatique : les conséquences dramatiques et sous-estimées des hivers doux (lexpress.fr). Les records...