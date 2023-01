Après la CFDT, la CFE-CGC et FO, Élisabeth Borne a reçu mardi 3 janvier une délégation menée par le président de la CPME pour une dernière séance de discussions avant la présentation du projet de loi le 10 janvier prochain. François Asselin rappelle à l’issue de cette rencontre que, en raison des paramètres retenus et des garanties apportées par le gouvernement, notamment sur les carrières longues, sa confédération estime que le projet à venir devrait être ''équilibré'', et qu’elle l’accueille donc de manière ''plutôt favorable''.