L'opposition de gauche saisit le Conseil constitutionnel sur le projet de loi relatif à l'asile et à l'immigration

Les groupes Nouvelle gauche, La France insoumise et Gauche démocrate et républicaine (GDR) de l'Assemblée nationale ont déposé, vendredi 3 août 2018, un recours devant le Conseil constitutionnel sur la loi "pour une immigration maîtrisée et un droit d’asile effectif". Les députés soulèvent à la fois des questions de procédure et des sujets de fond, relatifs notamment à la procédure de droit d'asile et au "basculement du droit des étrangers vers le droit pénal". Le texte, définitivement adopté le 1er août 2018, comporte quelques dispositions qui concernent l’accès à l’emploi et à la formation des personnes qui arrivent en France (lire sur AEF info).