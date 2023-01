Voici les temps forts concernant la sécurité de la semaine du 16 janvier 2023. Lundi, le ministre de l'Intérieur est invité aux vœux d'Alliance et de l'Unsa police et adresse les siens à la gendarmerie dans l’après-midi. Les députés de la mission d’information sur la réforme de la PJ entendent les syndicats de la police scientifique. Mercredi, les sénateurs se penchent sur une proposition de résolution européenne sur l’avenir de Frontex. Jeudi, plusieurs syndicats notamment de policiers appellent à la mobilisation contre la réforme des retraites et le GES présente ses vœux.